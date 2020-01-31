Рассекречен новый бюджетный Samsung на китайском процессоре

Итак грядущий Galaxy A41 под модельным номером SM-A415F получит китайский процессор MediaTek Helio P65. Бюджетный смартфон будет работать под управлением Android 10. Оперативной памяти у протестированной модели было 4 ГБ. Она набрала 1684 балла в одноядерном тесте и 5043 балла — в многоядерном.

СМИ также пишут, что Galaxy A41 получит 48-Мп основную камеру, 25-Мп фронтальную камеру и аккумулятор ёмкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой 15-ваттной зарядки. Анонс смартфона журналисты ожидают в ближайшее время.