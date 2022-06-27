Рассекречен новый бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 10 Prime+ 5G

Смартфон, скорее всего, станет просто ребрендингом модели серии Note 11, а именно Note 11E 5G. Устройство набрало 198 баллов в одноядерном тесте и 1179 баллов в многоядерном тесте.

Телефон попал в базу GeekBench под номером модели 22041219I. Протестированный аппарат оснащён SoC MediaTek Dimensity 700, имеет 4 ГБ оперативной памяти, будет работать под управлением MIUI 13 на базе ОС Android 12.

Если вспомнить характеристики модели Note 11E 5G, то они следующие: 6,58-дюймовый дисплей FHD+ с частотой обновления 90 Гц, двойная камера, включающая 50-мегапиксельный основной и 2-мегапиксельный портретный датчики, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт.