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Сегодня в 17:02
Рассекречен новый дешёвый смартфон SamsungПреемник Galaxy A02s
В сети появились характеристики нового дешёвого смартфона Samsung Galaxy A03s. Это преемник Galaxy A02s с большим экраном.
В сети опубликовали и рендеры устройства. У него будет пластиковый корпус, экран диагональю 6,5 дюйма с вырезом под фронталку. Основная камера представлена тремя модулями. Главный датчик изображения тут 13-мегапиксельный, два других сенсора — 2-мегапиксельные. Вероятно, это будут ультраширик и макрокамера. Что касается селфи-камеры, то там будет стоять 5-мегапиксельный датчик.
Из новшеств в телефоне — боковой сканер отпечатков пальцев и порт USB-C. Габариты устройства таковы: 166,6 x 75,9 x 9,1 мм.
Galaxy A02s в России стоит около 10 тысяч рублей.