Рассекречен новый флагманский смартфон Huawei с пятью камерами

Похоже, Huawei выпустит три устройства в новой линейке, а не два, как ожидалось раньше. Третьей моделью станет Huawei P40 Pro Premium Edition. Пятимодульная камера аппарата должна обеспечить 10-кратный оптический зум. Кроме того, она будет иметь сенсор ToF для получения информации о глубине сцены и макрокамеру.

Что интересно, обычный Huawei P40 Pro получит камеру только с четырьмя датчиками. Зум у неё будет пятикратным.

Слухи приписывают Huawei P40 Pro Premium Edition также керамический корпус. Что ж, правду мы узнаем уже в конце марта на официальной презентации.