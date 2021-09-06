Рассекречен новый мощный смартфон Xiaomi Redmi

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Сегодня в 14:48
Рассекречен новый мощный смартфон Xiaomi RedmiВыйдет в следующем году
Надёжный инсайдер рассказал, что Xiaomi работает над новым смартфоном Redmi, который может выйти под именем Redmi K40S или в линейке Redmi K50.
Согласно информации источника, смартфон будет оснащаться процессором Snapdragon 870 и OLED-экраном частотой обновления 120 Гц. Этот чипсет по производительности представляет собой нечто промежуточное между платформами Snapdragon 865/865+ и 888. То есть новый смартфон должен быть мощным.
Что касается остальных характеристик, то смартфон Redmi должен получить экран диагональю 6,7 дюйма и разрешением 1080 x 2400 пикселей. В основной камере у него должен стоять датчик изображения на 50 Мп.
Новинка Redmi должна появиться на рынке в 2022 году.