Рассекречен новый мощный смартфон Xiaomi Redmi

Согласно информации источника, смартфон будет оснащаться процессором Snapdragon 870 и OLED-экраном частотой обновления 120 Гц. Этот чипсет по производительности представляет собой нечто промежуточное между платформами Snapdragon 865/865+ и 888. То есть новый смартфон должен быть мощным.

Что касается остальных характеристик, то смартфон Redmi должен получить экран диагональю 6,7 дюйма и разрешением 1080 x 2400 пикселей. В основной камере у него должен стоять датчик изображения на 50 Мп.

Новинка Redmi должна появиться на рынке в 2022 году.