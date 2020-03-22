Рассекречен новый недорогой смартфон Motorola с огромной батареей

Смартфон называется Moto G8 Power Lite и, как можно догадаться, является ухудшенной версией обычного Moto G8 Power. Предлагается новинка по весьма невысокой цене — 190 евро (чуть больше 16 тысяч рублей по курсу). Пока, конечно, неясно, выйдет ли смартфон в России.

Основным преимуществом аппарата является его большой аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Также он имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Диагональ экрана смартфона равна 6,4 дюйма. Кроме того, устройство в качестве аппаратной основы получило MediaTek Helio P35, который заменил Snapdragon 665 из базовой модели. Так что от смартфона, и правда, можно ожидать хорошей автономности.