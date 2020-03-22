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Рассекречен новый недорогой смартфон Motorola с огромной батареей
В остальном это не очень примечательный аппарат
Рассекречен новый недорогой смартфон Motorola с огромной батареей. Модель засветилась на итальянском сайте Amazon.
Смартфон называется Moto G8 Power Lite и, как можно догадаться, является ухудшенной версией обычного Moto G8 Power. Предлагается новинка по весьма невысокой цене — 190 евро (чуть больше 16 тысяч рублей по курсу). Пока, конечно, неясно, выйдет ли смартфон в России.
Основным преимуществом аппарата является его большой аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Также он имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Диагональ экрана смартфона равна 6,4 дюйма. Кроме того, устройство в качестве аппаратной основы получило MediaTek Helio P35, который заменил Snapdragon 665 из базовой модели. Так что от смартфона, и правда, можно ожидать хорошей автономности.