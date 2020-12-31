Рассекречен новый недорогой смартфон Xiaomi Redmi

Каких только Redmi Note 9 мы уже не видели. И Redmi Note 9S, и Redmi Note 9 Pro. Почему компания решила выпустить очередное устройство со схожим названием, неясно.

Итак, Redmi Note 9T получит процессор MediaTek Dimensity 800U. Его прототип в модели под номером M2007J22G в Geekbench 5 набрал 598 баллов в одноядерном тесте и 1760 баллов в многоядерном. Источники пишут, что Redmi Note 9T выйдет не только в Китае, но и на других рынках. Каких, пока неизвестно. Вероятно, анонс устройства состоится в начале 2021 года.