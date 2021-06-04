Информацией поделился известный инсайдер Evan Blass. Утверждается, что платформа будет изготовлена по 4-нм техпроцессу. Она получит последнюю модель модема Qualcomm X65 5G, которая предлагает беспроводную скорость скачивания до 10 Гб/сек (у модели X60 5G в Snapdragon 888 было 7,5 Гб/сек).

Также сообщается, что в новом Snapdragon дебютирует новая архитектура чипов ARMv9. GPU тоже обновят с Adreno 660 до ещё не анонсированного Adreno 730. Интерфейс камеры будет полагаться на новый процессор обработки изображений Spectra 680.