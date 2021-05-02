Рассекречен новый смартфон Google Pixel

Google Pixel 4a вышел только в двух цветах — чёрном и голубом. На фото же запечатлён аппарат белого цвета. Маловероятно, что Google просто выпустит новый цветовой вариант для Pixel 4a. То есть на снимке, скорее всего, Pixel 5a.

Кроме того, кнопка питания на показанном смартфон напоминает решение из предыдущей серии Pixel 3.