Рассекречен новый смартфон Honor с огромным 7,2-дюймовым экраном

Согласно информации источника, новый Honor X20 Max выйдет уже скоро и будет оснащаться 7,2-дюймовым экраном, батареей на 6000 мАч, а также процессором Dimensity 1100. У предыдущего поколения устройства аккумулятор был меньше — 5000 мАч.

Хочется верить, что Honor X20 Max получит такой же RGBW-дисплей, что и предшественник. Он отличается пониженным энергопотреблением. Также у новинки может улучшиться частота обновления экрана.