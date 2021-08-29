Рассекречен новый смартфон Honor с огромным 7,2-дюймовым экраном

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Сегодня в 17:36
Рассекречен новый смартфон Honor с огромным 7,2-дюймовым экраномУ него будет большая батарея
В прошлом году Honor выпустила один из самых крупных своих смартфонов — X10 Max 5G. Он получил 7,09-дюймовый экран и процессор Dimensity 800 5G. Сегодня стало известно, что преемник модели будет называться Honor X20 Max, и у него также будет огромный дисплей.
Согласно информации источника, новый Honor X20 Max выйдет уже скоро и будет оснащаться 7,2-дюймовым экраном, батареей на 6000 мАч, а также процессором Dimensity 1100. У предыдущего поколения устройства аккумулятор был меньше — 5000 мАч.
Хочется верить, что Honor X20 Max получит такой же RGBW-дисплей, что и предшественник. Он отличается пониженным энергопотреблением. Также у новинки может улучшиться частота обновления экрана.