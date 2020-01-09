Рассекречен первый смартфон с 16 ГБ оперативной памяти

Как сообщил инсайдер Sudhanshu Ambhore, первой моделью с таким объёмом должен стать Black Shark 3 5G. Данный смартфон уже появился в базе китайского регулятора MIIT под каталожным номером Shark KLE-A0.

Когда Black Shark, подразделение игровых смартфонов Xiaomi, анонсирует модель, пока неизвестно. Ранее представитель компании говорил, что первый смартфон с поддержкой 5G уже готов и проходит стадию отладки. Больше про новинку информации нет, так что остаётся ждать дальнейших утечек и официального анонса.