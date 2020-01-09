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Рассекречен первый смартфон с 16 ГБ оперативной памяти
Зачем столько нужно? Пока непонятно
Сейчас самые продвинутые смартфоны предлагаются с 12 ГБ оперативной памяти на борту. Этого объёма вполне хватает для полноценной работы, но производители смартфонов не хотят останавливаться. В сети появились данные о первом аппарате с 16 ГБ памяти.
Как сообщил инсайдер Sudhanshu Ambhore, первой моделью с таким объёмом должен стать Black Shark 3 5G. Данный смартфон уже появился в базе китайского регулятора MIIT под каталожным номером Shark KLE-A0.
Когда Black Shark, подразделение игровых смартфонов Xiaomi, анонсирует модель, пока неизвестно. Ранее представитель компании говорил, что первый смартфон с поддержкой 5G уже готов и проходит стадию отладки. Больше про новинку информации нет, так что остаётся ждать дальнейших утечек и официального анонса.