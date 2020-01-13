Рассекречен процессор будущего флагмана Samsung Galaxy S20+

В базе бенчмарка аппарат фигурирует под номером SM-G986U. Если принять за то, что под этим обозначением скрывается Galaxy S20+ 5G, то можно говорить, что смартфон выйдет под управлением Android 10.

Устройство работает на процессоре под названием kona — это кодовое обозначение топового Snapdragon 865. Базовая частота платформы равна 1,80 ГГц. Протестированный аппарат также был оснащён 12 ГБ оперативной памяти. Всего смартфон набрал 923 балла в одноядерном тесте и 3267 в многоядерном.

Напомним, презентация линейки Galaxy S20 ожидается 11 февраля.