Рассекречен следующий флагманский смартфон Sony

Устройство с громоздким названием Sony Xperia 5 II получит дисплей с соотношением сторон 21:9. Диагональ у него, скорее всего, будет равна 6,1 дюйма. Боковые рамки окажутся очень тонкими. При этом никаких вырезов в экране не будет, благодаря верхней рамке.

В составе основной камеры с оптикой ZEISS будут 12-Мп главный датчик, 12-Мп вспомогательный с трёхкратным зумом и ещё один 12-Мп с ультраширокоугольным объективом.

У Sony Xperia 5 II будет четыре кнопки на правом боку. Первые две могут быть регулятором громкости и кнопкой включения, для чего нужны ещё две — не совсем ясно. Может быть, с их помощью будет удобно снимать фото и видео.

В качестве аппаратной основы для смартфона выступит процессор Snapdragon 865, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти. Sony Xperia 5 II будет работать под управлением Android 10. Вероятнее всего, устройство получит 3,5-мм разъём.

Ожидается, что Sony представит Xperia 5 II на следующей неделе в рамках IFA 2020. Цены на смартфон могут начинаться с $999.