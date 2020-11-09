Рассекречен смартфон Motorola «Минск» со стилусом

Информацией о новинке поделился Эван Блэсс (Evan Blass). Он рассказал, что грядущий смартфон получит большой дисплей диагональю 6,81 дюйма с соотношением сторон 20:9 и разрешением 1080 x 2400. У предшественника Moto G Stylus экран был поменьше — 6,4 дюйма. Новинка будет работать на процессоре Snapdragon 675. То есть можно ждать смартфон среднего уровня.

Moto G Stylus 2021 оснастят аккумулятором ёмкостью 4300 мАч. Для селфи у него будет камера на 16 Мп, врезанная в дисплей. Основная камера будет представлена четырьмя модулями: на 48 Мп, 8 Мп (ультраширик), марокамера и 2-Мп сенсор глубины.

Смартфон Motorola «Минск» также получит модуль NFC для бесконтактной оплаты.