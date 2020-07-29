Рассекречен смартфон с батареей на 10 000 мАч

Это устройство, пожалуй, с самым большим аккумулятором в истории компании. Оно засветилось на сайте китайского регулятора TENAA. Скорее всего, смартфон будет очередной моделью в серии Marathon. В 2015 году, например, вышел Marathon M5 с аккумулятором на 6020 мАч. А последняя модель из линейки была оснащена батареей на 7000 мАч.

Кажется, что кроме аккумулятора, в новинке не будет больше ничего примечательного. Она работает на неизвестно восьмиядерном процессоре частотой 2,0 ГГц, поддерживает от 4 до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти. В качестве операционной системы указана Android 7.1 Nougat, что выглядит огромным минусом.

Смартфон имеет 5,72-дюймовый экран и весит 305 граммов. Есть 16-Мп основная камера и 8-Мп фронтальная. О скорости зарядки информации нет. Выпуск новинки ожидается в августе.