Недавно в интернете появились фотографии невыпущенного Velvet 2 Pro. Сегодня инсайдер Tron опубликовал маркетинговые материалы по смартфону, из них стало известно, что это была флагманская модель.

LG Velvet 2 Pro получил бы процессор Snapdragon 888, большой 6,8-дюймовый P-OLED экран разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, у Velvet 2 Pro был бы изогнутый дисплей.

Ещё смартфон мог бы похвастаться 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. У него был бы аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Толщина корпуса при этом составила бы 7,5 мм.

Основная камера у Velvet 2 Pro получила бы главный 64-Мп датчик и дополнительные датчики на 12 Мп (ультраширик) и 8 Мп (телефото). Фронталка была бы 10-мегапиксельной. В целом, это могло бы интересное устройство, но оно уже никогда не выйдет на рынок.