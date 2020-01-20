Рассекречен весь модельный ряд новой линейки складных смартфонов Samsung

Согласно информации инсайдера, в линейке будут три модели: просто Galaxy Z (складывается два раза и может заменить собой планшет), Galaxy Z Flip (раскладушка как Motorola Razr 2019) и Galaxy Z Fold (продолжение Fold).

Недавно мы уже публиковали видео с демонстрацией устройства Galaxy Z Flip. Оно, действительно, форм-фактором напоминает старую добрую раскладушку. По слухам, аппарат получит процессор Qualcomm Snapdragon 855 и аккумулятор ёмкостью 3300 мАч.

Презентация новинок ожидается 11 февраля 2020 года.