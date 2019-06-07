Рассекречен внешний вид собственной операционной системы Huawei

На скриншоте с приложением погода видна надпись Android Green Alliance. Это название объединения китайских компаний Huawei, Alibaba, Baidu, Tencent и Netease, в рамках которого ведётся работа над экосистемой приложений Android.

Интересно, что сегодня Google предупредила власти США о рисках для национальной безопасности из-за создания Huawei собственной операционной системы, потому что она будет более уязвима для взлома.