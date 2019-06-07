Рассекречен внешний вид собственной операционной системы Huawei

Пока неясно, какое название станет ведущим, но есть предположения, что Hongmeng будет использоваться для китайского рынка, а Ark OS — для мирового. Судя по скриншотам, которые появились в сети, система внешне будет представлять собой почти тот же самый Android с элементами EMUI. Всё для того, чтобы пользователям было удобно работать с интерфейсом, даже не задумываясь о том, что он новый.
На скриншоте с приложением погода видна надпись Android Green Alliance. Это название объединения китайских компаний Huawei, Alibaba, Baidu, Tencent и Netease, в рамках которого ведётся работа над экосистемой приложений Android.
Интересно, что сегодня Google предупредила власти США о рисках для национальной безопасности из-за создания Huawei собственной операционной системы, потому что она будет более уязвима для взлома.