Рассекречена цена будущего флагмана Xiaomi Mi 10

Он опубликовал пост, из которого стала ясна данная информация, в соцсети Weibo. В сообщении представитель Xiaomi порекомендовал пользователям, которые готовы потратить на смартфон не больше $505, покупать Xiaomi Mi CC9 Pro или Redmi K30.

Тем же, кто может купить устройство по более высокой цене, топ-менеджер посоветовал дождаться Китайского Нового года. Он наступит 25 января, а праздничные гуляния продлятся до 10 февраля.

Таким образом можно предположить, что Xiaomi Mi 10 будет стоить больше $505 и выйдет до 10 февраля. Стоит отметить, что сегодня в сети появились и другие утечки, согласно которым версия смартфона с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти оценена в $670. За их правдивость ручаться однако не приходится.