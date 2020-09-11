Рассекречена цена нового смартфона Xiaomi со 108-Мп камерой

Страничку уже удалили, но люди успели сохранить информацию с неё. Итак модель Xiaomi Mi 10T будет продаваться в Испании по цене в 547 евро. Старшая версия будет стоить 640 евро за 8 ГБ + 128 ГБ памяти и 675 евро — за 8 ГБ + 256 ГБ памяти.

Публикация на сайте также подтвердила, что Xiaomi Mi 10T будет работать на процессоре Snapdragon 865. В качестве основной камеры у него выступит 64-Мп датчик.

А вот у Pro-версии датчик будет уже 108-Мп. Также ей пророчат AMOLED-экран частотой обновления 144 Гц и аккумулятор на 5000 мАч.