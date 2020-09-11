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Рассекречена цена нового смартфона Xiaomi со 108-Мп камерой
Это будет любопытная модель
На сайте Amazon Spain появилась страница новой серии смартфонов Xiaomi Mi 10T. Благодаря этому стали известны цены устройств.
Страничку уже удалили, но люди успели сохранить информацию с неё. Итак модель Xiaomi Mi 10T будет продаваться в Испании по цене в 547 евро. Старшая версия будет стоить 640 евро за 8 ГБ + 128 ГБ памяти и 675 евро — за 8 ГБ + 256 ГБ памяти.
Публикация на сайте также подтвердила, что Xiaomi Mi 10T будет работать на процессоре Snapdragon 865. В качестве основной камеры у него выступит 64-Мп датчик.
А вот у Pro-версии датчик будет уже 108-Мп. Также ей пророчат AMOLED-экран частотой обновления 144 Гц и аккумулятор на 5000 мАч.