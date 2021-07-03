Рассекречена цена смартфона Xiaomi Mi Mix 4 с подэкранной камерой

Согласно утечкам, Xiaomi Mi Mix 4 официально будет представлен в августе. Этот смартфон станет первым у Xiaomi с подэкранной камерой. Благодаря этой технологии устройство сможет похвастаться полноразмерным экраном. Также сообщается, что Xiaomi Mi Mix 4 будет работать на последнем процессоре Snapdragon 888 Plus. Из-за всего этого глупо ожидать, что смартфон будет дешёвым.

По информации инсайдеров, цены на Xiaomi Mi Mix 4 будут начинаться с 5999 юаней (около 68 тысяч рублей). Это сделает смартфон дороже даже самого дорогого флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra.