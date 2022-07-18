Рассекречена дата презентации новых складных смартфонов Samsung

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Рассекречена дата презентации новых складных смартфонов SamsungGalaxy Unpacked 2022 года
В сеть утёк слайд из рекламных материалов Samsung. Благодаря этому мы узнали дату очередного мероприятия Galaxy Unpacked. Там должны представить новые смартфоны Z Fold 4, Z Flip 4 и другие устройства.
Информацию опубликовал известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass). Он утверждает, что Samsung проведёт Galaxy Unpacked 10 августа 2022 года. Именно тогда мы наверняка увидим Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 , а также часы Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro.
На постере мы видим размытый силуэт смартфона-раскладушки Galaxy Z Flip 4. Выглядит это всё, надо признать, не очень качественно. Остаётся надеяться, что это не фейк.