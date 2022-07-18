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Рассекречена дата презентации новых складных смартфонов Samsung

Galaxy Unpacked 2022 года
В сеть утёк слайд из рекламных материалов Samsung. Благодаря этому мы узнали дату очередного мероприятия Galaxy Unpacked. Там должны представить новые смартфоны Z Fold 4, Z Flip 4 и другие устройства.
Рассекречена дата презентации новых складных смартфонов Samsung

Информацию опубликовал известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass). Он утверждает, что Samsung проведёт Galaxy Unpacked 10 августа 2022 года. Именно тогда мы наверняка увидим Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 , а также часы Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro.

Рассекречена дата презентации новых складных смартфонов Samsung

На постере мы видим размытый силуэт смартфона-раскладушки Galaxy Z Flip 4. Выглядит это всё, надо признать, не очень качественно. Остаётся надеяться, что это не фейк.

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