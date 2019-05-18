Рассекречена камера «убийцы флагманов» от Xiaomi Redmi

Новостью менеджер поделился в китайской социальной сети Weibo. О конструктивных возможностях выдвижного модуля камеры ему рассказали инженеры. Согласно их словам, модуль сможет без проблем функционировать в течение восьми лет, даже если пользоваться им до 100 раз в день.

Напомним, новая модель Redmi получила название K20 не случайно. «K», в данном случае, расшифровывается как Killer или «убийца». Это значит, что смартфон будет конкурировать с дорогими флагманами по характеристикам. По утечкам известно, что Redmi K20 будет работать на топовом процессоре Snapdragon 855 и иметь датчик NFC.