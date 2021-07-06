Рассекречена камера в грядущем флагманском смартфоне Samsung Galaxy S22 Ultra

Инсайдер с хорошей репутацией Ice Universe заявил, что Samsung не будет участвовать в «войне мегапикселей». Она решила использовать уже проверенный сенсор разрешением 108 Мп — ISOCELL HM3. Правда, он будет улучшен, но в чём конкретно, пока неясно.

Журналисты предположили, что Samsung могла столкнуться с трудностями при производстве 200-Мп датчика. Впрочем, есть вероятность, что компания просто осознала потенциал 108-Мп сенсора.

Ранее прошёл слух, что Xiaomi станет первой компанией, которая поставит в смартфон 200-Мп датчик изображения. Правда, пока неясно в какой модели будет реализовано это решение.