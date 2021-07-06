Рассекречена камера в грядущем флагманском смартфоне Samsung Galaxy S22 Ultra

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Рассекречена камера в грядущем флагманском смартфоне Samsung Galaxy S22 UltraКажется, рекордов ждать не стоит
Раньше ходили слухи, что Samsung Galaxy S22 Ultra получит 200-Мп датчик изображения. Однако теперь стало ясно, что камера у флагмана будет другой.
Инсайдер с хорошей репутацией Ice Universe заявил, что Samsung не будет участвовать в «войне мегапикселей». Она решила использовать уже проверенный сенсор разрешением 108 Мп — ISOCELL HM3. Правда, он будет улучшен, но в чём конкретно, пока неясно.
Журналисты предположили, что Samsung могла столкнуться с трудностями при производстве 200-Мп датчика. Впрочем, есть вероятность, что компания просто осознала потенциал 108-Мп сенсора.
Ранее прошёл слух, что Xiaomi станет первой компанией, которая поставит в смартфон 200-Мп датчик изображения. Правда, пока неясно в какой модели будет реализовано это решение.