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Вчера 17:21
Рассекречена камера весеннего флагманского смартфона Huawei P40 Pro
Она будет иметь пять датчиков
26 марта ожидается презентация новых смартфонов Huawei серии P40. Как это обычно бывает, перед анонсом новинок сеть полнится различными слухами об их характеристиках. На днях в интернете появились очередные. На этот раз про состав камер аппаратов.
Инсайдеры рассекретили, в частности, камеру весеннего флагманского смартфона Huawei P40 Pro. По их сведениям, камера будет многокомпонентной. Разместятся элементы в прямоугольном модуле в левой верхней части на задней панели.
Основной датчик камеры — 1/1,28-дюймовый Sony IMX700 с разрешением 52 Мп. Второй датчик 40-мегапиксельный Sony IMX650 формата 1/1,5 дюйма. Оптика у него ультраширокоугольная. Также у модели есть перископная камера, обеспечивающая десятикратный оптический зум, телефото-модуль и датчик ToF.