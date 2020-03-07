Рассекречена камера весеннего флагманского смартфона Huawei P40 Pro

Инсайдеры рассекретили, в частности, камеру весеннего флагманского смартфона Huawei P40 Pro. По их сведениям, камера будет многокомпонентной. Разместятся элементы в прямоугольном модуле в левой верхней части на задней панели.

Основной датчик камеры — 1/1,28-дюймовый Sony IMX700 с разрешением 52 Мп. Второй датчик 40-мегапиксельный Sony IMX650 формата 1/1,5 дюйма. Оптика у него ультраширокоугольная. Также у модели есть перископная камера, обеспечивающая десятикратный оптический зум, телефото-модуль и датчик ToF.