Рассекречена необычная камера новейшего флагманского смартфона Honor Magic 3

Рассекречена необычная камера новейшего флагманского смартфона Honor Magic 3Напоминает Nokia PureView
Смартфон на фото был облачён в чехол, который скрывает общий его дизайн. Однако в чехле отчётливо видны пять круглых вырезов под камеры (ни одного прямоугольного для перископного модуля). Расположены они так, что навевают мысли о пятикамерном смартфоне Nokia 9 PureView. В чехле это всё выглядит как кошмар для трипофоба:
Глава Honor также рассказал, какие функции будут в новых смартфонах Magic 3. Одна из опций, например, позволит устанавливать более тихий рингтон, если во время входящего вызова пользователь смотрит на экран телефона.
Напомним, Honor Magic 3 должен стать первым смартфоном с процессором Snapdragon 888 Plus на рынке. От камеры устройства ожидают такую комбинацию: 50 Мп + три модуля на 64 Мп + датчик ToF или сенсор глубины на 2 Мп.