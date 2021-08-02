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Рассекречена необычная камера новейшего флагманского смартфона Honor Magic 3

Напоминает Nokia PureView
Глава бренда Honor «засветил» на фото новый смартфон Magic 3, анонс которого назначен на 12 августа. Это позволило нам увидеть нетипичный дизайн основного блока камер.
Рассекречена необычная камера новейшего флагманского смартфона Honor Magic 3

Смартфон на фото был облачён в чехол, который скрывает общий его дизайн. Однако в чехле отчётливо видны пять круглых вырезов под камеры (ни одного прямоугольного для перископного модуля). Расположены они так, что навевают мысли о пятикамерном смартфоне Nokia 9 PureView. В чехле это всё выглядит как кошмар для трипофоба:

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Глава Honor также рассказал, какие функции будут в новых смартфонах Magic 3. Одна из опций, например, позволит устанавливать более тихий рингтон, если во время входящего вызова пользователь смотрит на экран телефона.

Напомним, Honor Magic 3 должен стать первым смартфоном с процессором Snapdragon 888 Plus на рынке. От камеры устройства ожидают такую комбинацию: 50 Мп + три модуля на 64 Мп + датчик ToF или сенсор глубины на 2 Мп.