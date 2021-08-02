Рассекречена необычная камера новейшего флагманского смартфона Honor Magic 3

Глава Honor также рассказал, какие функции будут в новых смартфонах Magic 3. Одна из опций, например, позволит устанавливать более тихий рингтон, если во время входящего вызова пользователь смотрит на экран телефона.

Напомним, Honor Magic 3 должен стать первым смартфоном с процессором Snapdragon 888 Plus на рынке. От камеры устройства ожидают такую комбинацию: 50 Мп + три модуля на 64 Мп + датчик ToF или сенсор глубины на 2 Мп.