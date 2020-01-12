Рассекречена новая линейка складных смартфонов Samsung

Сначала аппарат прозвали Galaxy Fold 2, отталкиваясь от того, что он может стать продолжением прошлогоднего устройства. Затем в сети появилась информация о том, что новинку назовут Galaxy Bloom. Теперь источники сообщают, что оба эти предположения были неверными.

Инсайдер Ice Universe написал в Twitter, что Galaxy Bloom — это просто кодовое имя. Он заявил: что настоящее название смартфона «Galaxy Z...». Чуть позже блогер не выдержал и раскрыл тайну. Согласно представленному им тизеру, новое устройство назвали Galaxy Z Flip. Журналисты предполагают, что Galaxy Z вполне может быть именем для новой линейки Samsung.

Сообщается также, что грядущий аппарат будет сгибаться по горизонтальной оси, в отличие от Galaxy Fold, которой сгибается по вертикальной. То есть новинка будет напоминать скорее раскладушку.

Вероятно, мы услышим подробности о Galaxy Z Flip уже 11 февраля на официальной презентации.