Рассекречена производительность новейшего процессора Samsung в китайской модели

Это, в принципе, неплохие результаты, хоть они и не дотягивают до показателей недавно представленного Snapdragon 865 (4303 и 13344 баллов, если верить инсайдерам).

Напомним, Exynos 980 был представлен в сентябре. Он выполнен по 8-нм техпроцессу FinFET. Имеет два производительных ядра Cortex-A77 и шесть эффективных — Cortex-A55, а также графический процессор Mali-G76. Может работать с сетями пятого поколения.