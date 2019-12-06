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Рассекречена производительность новейшего процессора Samsung в китайской модели
От компании Vivo
Недавно китайская компания Vivo подтвердила, что её новый смартфон X30 будет представлен 16 декабря. Оснащено устройство будет новейшей платформой от Samsung — Exynos 980. Интересно, что аппаратов самого южнокорейского производителя с этим процессором ещё нет. Но благодаря китайской модели мы уже можем оценить производительность новой однокристальной системы с поддержкой 5G.
Vivo X30 засветился в бенчмарке Geekbench. В версии с почти 8 ГБ оперативной памяти и под управлением Android 9 аппарат набрал 3095 баллов в одноядерном тесте, и 7379 баллов в многоядерном.
Gizmochina
Это, в принципе, неплохие результаты, хоть они и не дотягивают до показателей недавно представленного Snapdragon 865 (4303 и 13344 баллов, если верить инсайдерам).
Напомним, Exynos 980 был представлен в сентябре. Он выполнен по 8-нм техпроцессу FinFET. Имеет два производительных ядра Cortex-A77 и шесть эффективных — Cortex-A55, а также графический процессор Mali-G76. Может работать с сетями пятого поколения.