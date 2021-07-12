Рассекречена стоимость грядущих гибких смартфонов Samsung

Южнокорейский источник сообщил, что цены на Galaxy Z Fold 3 будут начинаться с 1,9 млн южнокорейских вон (около 124 тысяч рублей). Для сравнения, стартовые цены на Z Fold2 начинались с 2,398 млн южнокорейских вон.

Что касается Galaxy Z Flip 3, то здесь стартовая цена снизится до 1,2 млн южнокорейских вон (около 78 тысяч рублей). Flip 5G стоил 1,65 млн южнокорейских вон на запуске.

Напомним, эти устройства должны представить 11 августа 2021 года.