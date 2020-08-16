Рассекречена удешевлённая версия флагмана Samsung S20

Что касается основной камеры, то она получит три модуля и вспышку. Один из модулей будет основным, с датчиком на 12 Мп (Sony IMX555). Остальные — это ультраширокоугольный модуль на 12 Мп и телефото на 8 Мп (трёхкратный зум). Также у смартфона будут предусмотрены порт USB Type-C и кнопки регулирования громкости. Разъёма для наушников в новой модели не будет.

Источники предположили, что по аналогии с Galaxy S10 Lite, новый Galaxy S20 FE 5G будет работать на процессоре Snapdragon 865. База Geekbench подтверждает этот факт, а также 6 ГБ оперативной памяти у смартфона и операционную систему Android 10.

Аккумулятор Galaxy S20 FE 5G, скорее всего, получит ёмкость 4500 мАч. Ожидается, что цены на новинку будут начинаться с $750 (около 55 тысяч рублей). Также возможен выход 4G-версии, которая будет дешевле.