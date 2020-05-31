Рассекречена удешевлённая версия флагманского ZTE Axon

Речь идёт о модели Axon 11 SE. Изображения смартфона были опубликованы инсайдером Roland Quandt. Устройство отчасти похоже на флагманскую модель.

Спереди Axon 11 SE имеет вырез в экране под камеру слева. Диагональ дисплея кстати равна 6,5 дюйма. Сообщается, что новинка будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 800 для смартфонов среднего уровня. В основной камере у Axon 11 SE будет датчик на 48 Мп. Также устройство получит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Кроме того, смартфон будет работать в сетях пятого поколения. Платформа MediaTek Dimensity 800 поддерживает такую возможность.

Смартфон могут представить в Китае уже завтра, 1 июня. Если ZTE Axon 11 5G стоит примерно $380, то SE должен быть оценён меньше чем в $300.