Рассекречена вероятная камера осеннего флагмана Huawei Mate 40

Как к любым утечкам, к этой следует относиться с долей скепсиса. Как пишет издание GSMArena, ссылаясь на людей из цепочки поставок Huawei, в новом Mate 40 будет 108-Мп камера с увеличенной и улучшенной оптикой. Сообщается, что чёткость изображений, сделанных с её помощью, будет гораздо лучше, чем у снимков на все другие 108-Мп камеры на рынке.

По ранним утечкам также известно, что Mate 40 получит новый процессор Kirin 1020. Он будет изготовлен по 5-нм техпроцессу, что увеличит производительность и энергоэффективность платформы.