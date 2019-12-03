Рассекречена внешность антикризисного флагмана Samsung
Спереди Galaxy A91 будет похож на Galaxy Note10, а сзади — на Galaxy S11. Хоть последний ещё не вышел, но ему пророчат именно такой дизайн.
Итак в экране смартфона будет вырез под фронтальную камеру. Окружать его будут очень тонкие рамки. Камеру устройства расположат в прямоугольном модуле. Сколько датчиков изображения получит Galaxy A91, пока неясно. На рендерах изображены либо 3, либо 4 модуля.
Ранее также сообщалось, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 855, получит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч ч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки. Кроме того, инсайдеры приписывают аппарату 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, экран диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+.
Выйти Galaxy A91 может либо в декабре, либо в начале следующего года.