Рассекречена внешность антикризисного флагмана Samsung

Спереди Galaxy A91 будет похож на Galaxy Note10, а сзади — на Galaxy S11. Хоть последний ещё не вышел, но ему пророчат именно такой дизайн.

Итак в экране смартфона будет вырез под фронтальную камеру. Окружать его будут очень тонкие рамки. Камеру устройства расположат в прямоугольном модуле. Сколько датчиков изображения получит Galaxy A91, пока неясно. На рендерах изображены либо 3, либо 4 модуля.