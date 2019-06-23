Рассекречена внешность «молодёжного» Xiaomi CC9

Судя по фотографии, смартфон не будет иметь никаких вырезов и отверстий на экране, что позволяет предположить наличие выдвижного модуля для фронтальной камеры, как у Mi 9T. Некоторые источники предполагают, что отдельной фронталки у CC9 может не быть, а основной блок камер будет просто менять своё положение (механизм как у Asus Zenfone 6). Диагональ дисплея, согласно слухам, составит 6,39 дюйма.

Также вчера в сети появились рендеры ещё одной модели линейки CC9e. Внешне она очень похожа на Mi 9: экран имеет такой же каплевидный вырез, а камера у устройства тройная. Корпус Xiaomi CC9e выполнен в белом цвете.