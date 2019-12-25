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Сегодня 21:07
Рассекречена внешность необычной камеры следующего флагмана Huawei
В ней есть пять датчиков
В сети появилось изображение части задней панели смартфона Huawei P40 Pro, анонс которого запланирован на март 2020 года. На картинке хорошо виден модуль с камерой устройства.
По изображению понятно, что датчиков у камеры будет пять. Расположены они весьма оригинально: в левом ряду четыре сенсора, а в правом — один. На модуле расположен брендовый логотип Leica.
Стоит отметить, что, по слухам, смартфон получит перископную камеру с 10-кратным оптическим зумом. Она на изображении показана небольшим «квадратиком». Кроме того, в Huawei P40 Pro должен быть модуль со сверхширокоугольным объективом на 40 Мп. Разрешение основного датчика, как предполагают журналисты, будет ещё больше. Также смартфон может получить отдельный модуль для макросъёмки и 3D ToF.