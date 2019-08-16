Рассекречена внешность нового бюджетника от Xiaomi

Ещё на крышке будет размещена надпись «Redmi». Такая же есть и на передней панели под экраном. Дисплей имеет круглый вырез сверху под фронтальную камеру. Похоже на то, как это организовано у Samsung Galaxy Note10.

В целом Note 8 (если это, конечно, он) чем-то похож на Redmi Note 7. Что касается характеристик, то пока известно мало. Многие пророчат новинке камеру на 64 Мп, которую Xiaomi уже представила недавно.

Стоит отметить, что сказать точно чьи это изображения, нельзя. Журналисты предполагают, что Note 8, поскольку источник подписал изображения как M1908C3IC, а это, согласно ранним утечкам, кодовое обозначение аппарата.

Также на днях инсайдер опубликовал видео с процессом сборки Redmi Note 8 (либо его Pro-версии). Это значит, что официальный дебют смартфона стоит ожидать уже в ближайшее время, возможно, до конца месяца.