Рассекречена внешность нового доступного флагмана Xiaomi Mi 10

Количество информации о грядущем флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10 увеличивается. Сегодня мы уже показали изображения версии устройства Explorer Edition, а также поделились сведениями о том, что новинка будет самой дешёвой среди аналогов. Теперь в сети появились фото и рендеры Xiaomi Mi 10 Pro и некоторые его характеристики.