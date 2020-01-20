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Рассекречена внешность нового доступного флагмана Xiaomi Mi 10
Анонс ожидается в феврале
Количество информации о грядущем флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10 увеличивается. Сегодня мы уже показали изображения версии устройства Explorer Edition, а также поделились сведениями о том, что новинка будет самой дешёвой среди аналогов. Теперь в сети появились фото и рендеры Xiaomi Mi 10 Pro и некоторые его характеристики.
Как сообщил инсайдер Xiaomishka продажи смартфона Mi 10 Pro 5G должны стартовать 14 февраля. Устройство будет оснащено процессором Snapdragon 865, камерой с датчиком на 108 Мп, получит поддержку быстрой зарядки 65 Ватт, а также Wi-Fi 6. На фото можно увидеть коробку и сам смартфон.
#Xiaomi #Mi10 #xiaomimi10 #XiaomiMiX #Mi10Pro— Xiaomishka (@xiaomishka) 20 января 2020 г.
Xiaomi Mi 10 Pro #5G should be sold at 10 am (local time) on Valentine's Day (14/02).
Snapdragon 865 + 108MP + 65W + Wi-fi 6 pic.twitter.com/t1PgAZSOwK
Также информатор опубликовал рендеры устройства, чтобы относительно его внешности вопросов вообще не возникало.