Рассекречена внешность нового флагмана LG

Известно о характеристиках смартфона пока мало. Ранее источники рассказывали, что он будет работать на платформе Snapdragon 855 Plus (G8 ThinQ имеет Snapdragon 855). Теперь сообщается, что модель получит габариты 159,3 x 75,8 x 8,5 мм. Диагональ её экрана будет равна 6,2 дюйма, а разрешение — QHD.

Дисплей также будет иметь каплевидный вырез под фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев, судя по всему, встроят в экран. Основная камера будет двойной. LG не лишит смартфон 3,5-миллиметрового гнезда для наушников.

Однако, каким аппарат получится на самом деле, узнаем через месяц.