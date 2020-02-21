Рассекречена внешность нового флагманского смартфона LG

Сообщается, что LG готовилась представить новинку на Mobile World Congress уже на следующей неделе. Но выставку отменили из-за коронавируса. Тем не менее, компания всё ещё может анонсировать устройство.

Судя по появившемуся в сети рендеру, LG V60 ThinQ будет чем-то похож на модель предыдущего поколения. Однако рамки у нового смартфона явно будут тоньше. У аппарата также предполагается вырез в экране под фронтальную камеру.

Ранее сообщалось, что LG V60 ThinQ может получить мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.