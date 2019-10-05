Рассекречена внешность нового iPad с самой спорной «фишкой» iPhone 11 Pro

Итак, на снимках позирует 12,9-дюймовый iPad Pro 2019. И вроде всё по-старому, только вот камера у него стала, как и у iPhone 11 Pro, тройной. Разместилась в таком же квадратном модуле.

Сообщается, что датчики будут иметь широкоугольную, сверхширокоугольную оптику и телеобъектив. Короче, как и у смартфона.