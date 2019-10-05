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Рассекречена внешность нового iPad с самой спорной «фишкой» iPhone 11 Pro
Смотрится странновато
Основная презентация Apple прошла в сентябре, но в этом месяце нас ждёт ещё несколько новинок. Среди них, вероятно, будут новые AirPods 3, 16-дюймовый MacBook Pro и обновлённый iPad Pro. Фотографии последнего слили в сеть, и они вызывают некоторые вопросы.
Итак, на снимках позирует 12,9-дюймовый iPad Pro 2019. И вроде всё по-старому, только вот камера у него стала, как и у iPhone 11 Pro, тройной. Разместилась в таком же квадратном модуле.
Сообщается, что датчики будут иметь широкоугольную, сверхширокоугольную оптику и телеобъектив. Короче, как и у смартфона.
Можно предположить, что работать планшет будет тоже на процессоре A13. Ожидается, кстати, ещё и 11-дюймовая модель.
Напомним, после выхода iPhone 11 Pro некоторые пользователи начали жаловаться на то, что внешний вид тройной камеры вызывает у них приступы трипофобии. Те же, кто был психологически устойчив, успели сотворить множество мемов, высмеивая дизайн.
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