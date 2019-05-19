Рассекречена внешность нового смартфона среднего класса от Meizu

Передней панелью смартфон похож на своего предшественника. Фронтальная камера у него вынесена на верхнюю рамку, поэтому на экране нет никаких вырезов. На фото незаметен сканер отпечатка пальца, что позволяет предположить его размещение в экране.

Несмотря на то, что новая модель принадлежит, скорее всего, среднему классу, в отличие от флагмана Meizu 16s, она оснащена тройной основной камерой. Датчики расположены на задней панели слева.

Пока о технических характеристиках устройства известно мало. Слухи говорят, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 712, а также иметь модуль NFC.