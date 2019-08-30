Ferra
Телефоны
Сегодня 18:41

Рассекречена внешность осеннего флагмана Sony Xperia 2

Он такой же вытянутый, как Xperia 1
На выставке IFA 2019 в Берлине Sony должна показать новый флагманский смартфон Xperia 2. Но мы уже можем оценить его внешний вид, благодаря последней утечке.

Фотографии устройства опубликовал сайт Xperiablog. По ним можно судить, что новинка получила экран с соотношением сторон 21:9. Таким образом, смартфон получается довольно вытянутым, точно так же, как его предшественник Xperia 1. Компания утверждает, что такой формат отлично подходит для просмотра кино.

Видно, что у Xperia 2 будет тройная основная камера. Какие в неё установят датчики, пока неизвестно.

В целом, про характеристики новинки информации мало. Ходят слухи, что она может стать первым смартфоном компании с поддержкой 5G. Также есть предположение, что компания представит две версии устройства — подороже и подешевле.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Фото: Xperiablog

Самое читаемое