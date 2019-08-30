Рассекречена внешность осеннего флагмана Sony Xperia 2

Фотографии устройства опубликовал сайт Xperiablog. По ним можно судить, что новинка получила экран с соотношением сторон 21:9. Таким образом, смартфон получается довольно вытянутым, точно так же, как его предшественник Xperia 1. Компания утверждает, что такой формат отлично подходит для просмотра кино.

Видно, что у Xperia 2 будет тройная основная камера. Какие в неё установят датчики, пока неизвестно.

В целом, про характеристики новинки информации мало. Ходят слухи, что она может стать первым смартфоном компании с поддержкой 5G. Также есть предположение, что компания представит две версии устройства — подороже и подешевле.