Рассекречена внешность таинственного флагмана Xiaomi

Фото опубликовали на ресурсе Slashleaks. Снимок некачественный, половина его усыпана «квадратиками». Однако видно, что смартфон получил большой экран с тонкими рамками, он даже немного загнут на боковые грани. Никаких вырезов под селфи-камеру и другие датчики в дисплее нет. Возможно, «фронталка» расположена в выдвижном модуле или под экраном. Так же, как и сканер отпечатков пальцев.

Никакой ясности о выходе Xiaomi Mi Mix 4 нет. Кто-то говорит, что компания выпустит его до конца года, кто-то — что в феврале 2020 года.