Рассекречена ёмкость аккумуляторов iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max

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Рассекречена ёмкость аккумуляторов iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro MaxБольше, чем у моделей линейки iPhone 12
На своих презентациях Apple никогда не называет реальную ёмкость новых смартфонов. На последнем мероприятии компания ограничилась тем, что сказала: iPhone 13 Pro будет работать на 1,5 часа дольше, а iPhone 13 Pro Max — на 2,5 часа. Сегодня в сети опубликовали больше подробностей о батареях смартфонов.
В документе, который Apple отправила американскому регулятору, указаны ёмкости аккумуляторов iPhone 13 в Вт*ч.
- iPhone 13 mini — 9,57 Вт*ч (на 11% больше, чем у iPhone 12 mini);
- iPhone 13 —12,41 Вт*ч (на 15% больше, чем у iPhone 12);
- iPhone 13 Pro — 11,97 Вт*ч (на 11% больше, чем у iPhone 12 Pro);
- iPhone 13 Pro Max —16,75 Вт*ч (на 18% больше, чем у iPhone 12 Pro Max).
Портал Gizchina попытался перевести эти значения в мАч. Получилось, что у iPhone 13 mini — это 2500 мАч, у iPhone 13 — 3265 мАч, у iPhone 13 Pro — 3150 мАч, iPhone 13 Pro Max — 4400 мАч.