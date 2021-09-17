Рассекречена ёмкость аккумуляторов iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max

Больше, чем у моделей линейки iPhone 12

На своих презентациях Apple никогда не называет реальную ёмкость новых смартфонов. На последнем мероприятии компания ограничилась тем, что сказала: iPhone 13 Pro будет работать на 1,5 часа дольше, а iPhone 13 Pro Max — на 2,5 часа. Сегодня в сети опубликовали больше подробностей о батареях смартфонов.