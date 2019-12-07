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Рассекречено название будущего бюджетного смартфона Apple
Оно кажется логичным
В сети давно ходят слухи о том, что в следующем году Apple выпустит продолжение iPhone SE. Японские СМИ теперь сообщили, как будет называться новый смартфон компании.
Ранее другие инсайдеры назвали новинку iPhone SE 2, однако источники издания Macotakara заявили, что она будет именоваться iPhone 9. Это кажется вполне логичным, если согласиться с тем, что новый смартфон будет иметь много общего с iPhone 8. Источники утверждают, что, по крайней мере, форм-фактор у будущего устройства будет таким же. Также известно, что смартфон получит процессор A13 Bionic.
Ранее аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщал, что предполагаемый iPhone 9 оснастят 3 ГБ оперативной памяти. Скорее всего, новинку покажут весной 2020 года.