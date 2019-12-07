Рассекречено название будущего бюджетного смартфона Apple

Ранее другие инсайдеры назвали новинку iPhone SE 2, однако источники издания Macotakara заявили, что она будет именоваться iPhone 9. Это кажется вполне логичным, если согласиться с тем, что новый смартфон будет иметь много общего с iPhone 8. Источники утверждают, что, по крайней мере, форм-фактор у будущего устройства будет таким же. Также известно, что смартфон получит процессор A13 Bionic.

Ранее аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщал, что предполагаемый iPhone 9 оснастят 3 ГБ оперативной памяти. Скорее всего, новинку покажут весной 2020 года.