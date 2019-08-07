Рассекречены название и часть характеристик осеннего флагмана LG

По данным ресурса LetsGoDigital, LG покажет новинку на выставке IFA 2019, которая пройдёт в Берлине с 6 по 11 сентября. Презентация компании назначена на первый день выставки. О названии смартфона стало известно из заявки, которую LG подала в Офис интеллектуальной собственности Республики Корея.

Журналисты предполагают, что устройство может быть усовершенствованным вариантом G8 ThinQ. Вероятно, на платформе Snapdragon 855 Plus. Поскольку упрощённая модель с приставкой s уже была выпущена компанией, такое предположение кажется логичным.

Также ходят слухи, что G8x ThinQ может оказаться смартфоном с предположительно двумя экранами, тизером которого LG поделилась на днях. Правда, журналисты сначала решили, что компания дразнится новой моделью V60 ThinQ. Впрочем, это всё пока только домыслы.