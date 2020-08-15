Рассекречены цены флагманских смартфонов Huawei до анонса

Инсайдер Teme (特米) написал в Twitter цены на модель Mate 40 Pro. Смартфон выйдет в трёх конфигурациях: 128 ГБ памяти — 5999 юаней (около 63 тысяч рублей), 256 ГБ — 6499 юаней (примерно 68 тысяч рублей) и 512 ГБ — 7399 юаней (около 77,5 тысячи рублей).

Это чуть больше, чем Huawei изначально просила за предыдущую модель Mate 30 Pro в версии 4G. Инсайдер, кстати, не сообщает, о какой версии — с поддержкой 5G или нет, идёт речь в его посте.