Рассекречены цены флагманских смартфонов Xiaomi накануне анонса

Источники пишут, что Mi 10 Ultra в версии 12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ постоянной будет стоить примерно $900. За комплектацию 12 ГБ + 512 ГБ Xiaomi попросит ещё $100 сверху.

Что касается Redmi K30 Ultra, то ему пророчат цены $344, $402 и $502 в зависимости от конфигурации.

Отметим, смартфону Mi 10 Ultra обещают экран частотой обновления 120 Гц, камеру со 120-кратным зумом и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Ватт. Также результаты тестов в бенчмарке показывали, что устройство может быть оснащено 16 ГБ оперативной памяти, хотя цены за такую модель и не были указаны.