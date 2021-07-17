Рассекречены цены новых флагманских смартфонов Honor Magic

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Сегодня в 14:57
Рассекречены цены новых флагманских смартфонов Honor MagicИх представят 12 августа
До того, как Honor перестал быть частью Huawei, флагманы бренда предлагали топовые характеристики по наиболее разумной цене. Со сменой владельца ситуация может измениться, а новая серия Honor Magic 3 создаётся без оглядки на Huawei. Сегодня мы узнали, сколько могут стоить смартфоны этой линейки.
Презентация Honor Magic 3 должна состояться 12 августа. То есть остаётся почти месяц до того, как мы узнаем, соответствует ли утечка истине.
Сообщается, что базовая модель Honor Magic 3 будет оценена в $617. Модель Honor Magic 3 Pro будет стоить $772.
Напомним, у смартфонов будет установлен процессор Snapdragon 888+, ожидается поддержка быстрой 100-Вт зарядки, большой сенсор камеры и перископный модуль со 100-кратным цифровым увеличением.