Рассекречены цены новых флагманских смартфонов Honor Magic

Презентация Honor Magic 3 должна состояться 12 августа. То есть остаётся почти месяц до того, как мы узнаем, соответствует ли утечка истине.

Сообщается, что базовая модель Honor Magic 3 будет оценена в $617. Модель Honor Magic 3 Pro будет стоить $772.

Напомним, у смартфонов будет установлен процессор Snapdragon 888+, ожидается поддержка быстрой 100-Вт зарядки, большой сенсор камеры и перископный модуль со 100-кратным цифровым увеличением.