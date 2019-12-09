Рассекречены цены удешевлённых версий Galaxy S10 и Galaxy Note10

Как пишет портал GSMArena, один словацкий магазин уже опубликовал страницы со смартфонами, начиная от модели A51, и заканчивая A91… и забыл спрятать на них цены.

Итак Samsung Galaxy A91, который, по слухам, может оказаться Galaxy S10 lite, будет стоить 670 евро (около 47,3 тысячи рублей). Такая высокая цена подтверждает его принадлежность к флагманской линейке.

Galaxy A81, или Galaxy Note10 lite, оценён в 610 евро (примерно 43 тысячи рублей). Таким образом он становится самым доступным устройством со стилусом S Pen.

Galaxy A71 и Galaxy A51, насколько нам известно, не получили альтернативных названий. Их цена оказалась равна 470 евро (около 33 тысяч рублей) и 375 евро (26,4 тысячи рублей) соответственно.

Сообщается, что все смартфоны начнут продаваться 27 декабря. Правда, ранее ходили слухи, что Galaxy S10 lite и Galaxy Note10 lite выйдут только в следующем году.